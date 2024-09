Baierbrunn (ots) -Peinliche Themen? Gibt es nicht, wenn es um die Gesundheit geht. Die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" gibt deswegen Antworten auf Fragen, die viele nicht zu stellen wagen - außer vielleicht in der Apotheke vor Ort. Dieses Mal: Ich bekomme am Körper kleine Mini-Wärzchen. Sollte ich sie entfernen lassen?Die Antwort kommt von Dr. Marion Moers-Carpi, Hautärztin aus München: "Miniwarzen, auch Stielwarzen oder Fibrome genannt, sind kleine Bindegewebsausstülpungen - meist an Hals, Oberlidern, Achseln oder Kinn. Sie sind eher ein kosmetisches als ein medizinisches Problem. Viele Menschen neigen aber dazu, an Stielwarzen zu zupfen, was zu Verletzungen und Narben führen kann."Fibrome, so die Ärztin, haben die Tendenz zu wachsen, weshalb es sinnvoll sein kann, sie zu entfernen. Dabei gibt es mehrere Methoden: Sie können abgezwickt, mit einem "scharfen Löffel" oder einer Kürette abgetragen oder mit einem Laser entfernt werden. Damit keine Schmerzen entstehen, kann mandie betroffene Stelle vorher örtlich betäuben. In der Regel heilt die Hautpartie in wenigen Tagen bis zu einer Woche gut ab.Das Magazin gibt auch Auskunft bei unangenehmen Fragen nach Stuhlproben und Schlaftabletten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5874115