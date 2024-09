Nachdem bei der Süss Microtec Aktie in der vergangenen Woche bullishe Fehlsignale an der Widerstandszone um 59,50 Euro zu sehen waren, klappte der Ausbruch hierüber in dieser Woche doch - und das deutlich: Bereits am Mittwoch kletterte der Aktienkurs des Tech-Konzerns auf bis zu 62,30 Euro. Gestern setzte die Süss Microtec Aktie noch einen ...

