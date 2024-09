Hamburg (ots) -Die DSR Hotel Holding stellt ihre Markenstrategie neu auf. In den kommenden Wochen werden acht Travel Charme Hotels in die Markenfamilien von A-ROSA und aja integriert. Ziel ist es, die Stärken der Hotelmarken A-ROSA und aja zu bündeln und den Gästen eine verlässliche Qualität an attraktiven touristischen Standorten zu bieten.Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie hat die DSR Hotel Holding GmbH im Februar 2024 die Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG mit ihren insgesamt 13 Hotels in Deutschland, Österreich und Italien übernommen. Nun werden in den kommenden Wochen acht Travel Charme Hotels & Resorts schrittweise in die Marken A-ROSA und aja überführt. Die den Gästen vertrauten Häuser bleiben bestehen, werden aber unter neuem Namen geführt. Alle bestehenden Buchungen behalten ihre Gültigkeit. "Wir liegen mit der Integration der Hotels im Zeitplan und freuen uns, die Marken A-ROSA und aja weiter zu stärken. Die früheren Travel Charme Hotels sind eine hervorragende Ergänzung zum bestehenden Portfolio der DSR Hotel Holding", betont CEO Marek Andryszak. Fünf Häuser werden als starke und erfolgreiche Einzelhotels geführt."Die klare Positionierung und Fokussierung auf die starken, etablierten Kernmarken der DSR Hotel Holding schärft das Markenprofil der gesamte DERTOUR Hotel Division", sagt Karl J. Pojer, CEO Hotel Division DERTOUR Group, Mehrheitsanteilseignerin der DSR Hotel Holding.Mit der Übernahme von Travel Charme ist das Portfolio der DSR Hotel Holding auf insgesamt 35 Hotels gewachsen, wovon sich 21 in Deutschland, neun in Österreich und fünf in Italien befinden. Damit stärkt die DSR Hotel Holding ihre Position in der deutschen, österreichischen und italienischenFerienhotellerie und profitiert von Synergien. "Die Migration bringt auch für unsere Gäste zahlreiche Vorteile, insbesondere durch höherwertige Dienstleistungen in den Bereichen Food & Beverage sowie SPA & Wellness", führt Marek Andryszak weiter aus. So zieht sich das Thema Wellness als roter Faden durch alle Bereiche der Hotels - von der Gastronomie über die Beauty-Behandlungen bis hin zu den Zimmern. In Zusammenarbeit mit exklusiven Partnern wie Vinoble Cosmetics bietet beispielsweise A-ROSA spezielle Treatments an, die den Aufenthalt einzigartig machen.In den kommenden Jahren plant die DSR Hotel Holding zudem umfangreiche Investitionen in ihre neu integrierten A-ROSA und aja Hotels. Die Mitarbeiter der Travel Charme Hotels erhalten bereits seit einigen Wochen intensive Schulungen und Marken-Trainings. Parallel werden Renovierungspläne für jedes Haus erstellt. "Schrittweise werden die Bereiche Gastronomie, SPA und Zimmer modernisiert", kündigt Andryszak an. Der Startschuss erfolgt mit der Zimmerrenovierung im zukünftigen A-ROSA Ifen Hotel Kleinwalsertal.Folgende Häuser werden künftig als A-ROSA Hotels geführt:- Kurhaus Binz- Ifen Hotel Kleinwalsertal- Ostseehotel Kühlungsborn- Strandidyll Heringsdorf- Seit Juli 2024: A-ROSA GardaseeFolgende Hotels werden künftig als aja Hotels geführt:- Strandhotel Bansin- Bergresort Werfenweng- Fürstenhaus am AchenseeFolgende Hotels werden künftig unter eigenständigem Namen geführt:- Straubinger Grand Hotel Bad Gastein- Badeschloss Bad Gastein- Nordperd & Villen Göhren- Gothisches Haus Wernigerode- Urban Nature St. Peter OrdingÜber DSR Hotel Holding:Die DSR Hotel Holding GmbH ist als Hotelmanagement-Gesellschaft in Deutschland, Österreich und Italien aktiv und tritt als Pächterin und Betreiberin von Hotelprojekten auf. Außerdem ist sie Holding-Gesellschaft für Betreiberbeteiligungen. Als Tochterunternehmen der DR Hospitality GmbH & Co. KG ist sie seit 2021 ein Joint Venture zwischen der DSR GmbH und der DERTOUR Hotels & Resorts GmbH als Mehrheitsanteilseignerin (Teil der DERTOUR Group und der REWE Group). Die DSR Hotel Holding vereint langjährige Erfahrungen und Knowhow innerhalb des Tourismussektors mit Innovation, agilen Praktiken und ganzheitlichen sowie nachhaltigem unternehmerischen Handeln. Das Portfolio umfasst derzeit 35 Hotels, von denen 23 unter drei der bekanntesten und renommiertesten Hotel- und Resortmarken A-ROSA, aja, und HENRI im deutschsprachigen Raum geführt werden. Zum Portfolio zählen außerdem zwei traditionsreiche Einzelhotels sowie die Mira Hotels & Resorts in Italien.Website DSR Hotel Holding (https://www.dsr-hotelholding.de)Pressekontakt:Michaela StörrPresse & KommunikationDSR Hotel Holdingmobil: +49 179 / 7381781E-Mail: m.stoerr@dsr-hotelholding.deOriginal-Content von: DSR Hotel Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126836/5874136