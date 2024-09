Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen beiderseits des Atlantiks sind für die kommenden Sitzungen von EZB und FED massiv gestiegen, so die Analysten der Helaba.Vor allem in Europa habe die konjunkturelle Entwicklung zuletzt enttäuscht, insbesondere in der Industrie. Währenddessen zeige sich die Stimmungslage im Dienstleistungsgewerbe etwas stabiler. Auch in den USA würden sich Notenbanker Sorgen vor einer Arbeitsmarktschwäche machen, und dort sei die Industrie ebenfalls in einer schwächeren Verfassung als der Servicebereich. Die rückläufigen Inflationsraten hätten den Zentralbanken letztlich den Raum für Lockerungen eröffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...