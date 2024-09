Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Rally am Freitagmorgen fort. Zum Handelsstart verzeichnet der DAX ein Plus von 0,09 Prozent auf 19.256 Punkte und erreicht damit gleich zum Auftakt ein neues Rekordhoch. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt heute zudem beeinflussen:1. Starke Vorgaben von der Wall Street Die Kursentwicklungen am US-Aktienmarkt zeigten sich am ...

