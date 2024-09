Köln (ots) -Mit Metehan Demiröz (Rolle Baris, ab 4.10.24 im TV, Folge 7470) und Özge Delioglan (Rolle Esma, ab 24.10. im TV, Folge 7484) darf sich die RTL-Familienserie "Unter uns" auf gleich zwei Neuzugänge freuen. Die Besonderheit: Das Schauspiel-Duo steht als Bruder und Schwester vor der Kamera. Für beide ist ihr erstes festes Engagement, das unmittelbar vor dem 30-jährigen Bestehen der Daily (28.11.24) stattfindet, ein ganz großer Schritt. Denn der jahrelange Erfolg der Serie spricht für sich."Es ist eine Erfolgsgeschichte, die nun seit 30 Jahren anhält. Absolut einzigartig. Auch wegen der treuen Fangemeinschaft. Familie, Freunde, Nachbarschaft: Dafür steht 'Unter uns'! Am Set herrscht stets eine familiäre und aufgeschlossene Atmosphäre", freut sich Özge Delioglan. Als sie von ihrer Rolle erfuhr, habe sie sich zunächst sammeln müssen. Das alles habe erstmal völlig surreal gewirkt."Ich kam gerade von der Nachtschicht zurück, als mich der Anruf meiner Agentin erreichte. Ich arbeitete zuvor als Hotel-Rezeptionistin. Weil ich noch recht verschlafen war, bat ich sie darum, es noch einmal zu wiederholen. Zwischenzeitlich hatte ich sogar angenommen, dass ich träume. Nachdem ich realisiert hatte, dass das gerade wirklich passierte, war meine Freude unendlich groß. An Schlaf war dann nicht mehr zu denken!"Auch Metehan Demiröz schwebt seit Wochen auf Wolke Sieben. Der Schauspieler, der künftig als Esmas großer Bruder Baris in der Schillerallee mitwirken wird, machte sofort Nägel mit Köpfen, als man ihm mitteilte, dass er der richtige Mann für die Rolle sei."Während dieser Zeit war ich noch als Barkeeper angestellt. Ich rief sofort meinen Chef an, um ihm mitzuteilen, dass ich ab kommendem Monat nicht mehr für ihn arbeiten werde. Im Anschluss habe ich sofort meine Jungs zusammentrommelt, um die Rolle gebührend zu feiern", so Metehan.Sowohl Özge als auch Metehan sollen künftig den Hauptcast der täglichen Serie verstärken. Die Fans können sich auf ein unerwartetes Abenteuer freuen, das es in dieser Form tatsächlich noch nicht gegeben hat. Im Fokus: Ein gut behütetes Familiengeheimnis und eine emotionsgeladene Zeitreise..."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es www.rtl-uhd.de."Pressekontakt:Christopher Weis | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 52 | weis@presse-partner-koeln.deJovan Evermann | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5874155