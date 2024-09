Wrapped Bitcoin (WBTC) existiert schon lange, jetzt hat Coinbase mit cbBTC ebenfalls einen tokenisierten Bitcoin an den Start gebracht. Doch wozu ist das eigentlich gut?Die Einführung von Wrapped Bitcoin (WBTC) war ein Meilenstein in der Kryptowelt, da es Bitcoin in die Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) integriert und ihm so neue Einsatzmöglichkeiten verschafft hat. Zuvor war Bitcoin, obwohl es die wertvollste Kryptowährung ist, auf seine eigene Blockchain beschränkt und konnte nicht direkt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...