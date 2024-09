DAX setzt Rally fort. Siemens Healthineers erreicht entscheidende Hürde.

Der DAX® setzte die Rekordjagd fort und nahm im frühen Handel Kurs auf die Marke von 19.300 Punkten. Katalysator war unter anderem die heute Morgen aus Frankreich gemeldeten Inflationszahlen. Mit einer Rate von 1,2 Prozent fiel sie deutlich niedriger aus, als viele Ökonomen erwarteten. Kommende Woche folgen weitere Euro-Länder mit ihren Inflationszahlen.

Unternehmen im Fokus

Auto1 Group markierte ein neues 52-Wochenhoch. Der Automobilzulieferer Hella hat erneut die Ziele für das Gesamtjahr gesenkt. Die Aktie sackte daraufhin unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Schäffler-Chef Klaus Rosenfeld kündigte im Rahmen der bevorstehenden Fusion mit Vitesco Stellenstreichungen an. Im Rahmen der Fusion sollen rund 600 Millionen eingespart werden. Die Schäffler-Aktie reagierte mit einem leichten Aufschlag. Hier deutet sich ein Ausbruch aus dem seit Mai gebildeten Abwärtstrend an. Siemens Healthineers profitierte von positiven Analystenkommentaren und brach gestern bereits aus dem seit Juli gebildeten Abwärtstrend aus. Nun nimmt das Papier Anlauf auf die 200-Tage-Durchschnittslinie. ThyssenKrupp hat den Vorstand und Aufsichtsrat bei der Stahltochter neu aufgestellt. Ein Ende der Krise ist deshalb zwar noch nicht in Sicht. Die Aktie eröffnete dennoch etwas fester und setzte damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort. Zalando setzte im frühen Handel die Rally fort und kratzte an der 30 Euromarke.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.367/19.420/19.567 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.525/18.624/18.724/19.046 Punkte

Der DAX® setzte sich im frühen Handel im Bereich von 19.260 Punkten fest. Angesichts der 1.000 Punkterallye der zurückliegenden zwei Wochen dürften einige Investoren bereits über Gewinnmitnahmen nachdenken. Die Aufwärtsdynamik der kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren hat bereits nachgelassen. Rücksetzer bis zur Ausbruchslinie bei 18.046 Punkten würden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Die nächste Widerstandsmarke findet der Leitindex bei 19.367 Punkten (138,2%-Retracementlinie).

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 08.08.2024 - 27.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2019 - 27.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 74,87* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 92,83** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 101,49*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 09.40 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,50* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,80 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,09 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,89 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 09:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.