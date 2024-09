Das Umfeld für Aktien könnte derzeit kaum freundlicher sein. Nach der XL-Zinswende in den USA flutet China die Märkte mit neuer Liquidität und will konkrete Maßnahmen umsetzen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Chinas Aktienmärkte legten in dieser Woche um rund 16 Prozent zu und machten damit die bisherigen Jahresverluste wett. Davon profitierten auch Aktien (und Indizes) mit China-Bezug ...

