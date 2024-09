Die Rwe-Aktie verzeichnete am Donnerstagmorgen einen Kursanstieg von 0,6 Prozent auf 33,20 EUR im XETRA-Handel. Trotz des positiven Starts bleibt der Energieriese im Schatten seines jüngsten 52-Wochen-Tiefs von 30,08 EUR, das am 20. März erreicht wurde. Die Aktie bewegt sich derzeit in einem herausfordernden Marktumfeld, wobei Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR prognostizieren - ein potenzieller Zuwachs von über 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das laufende Jahr erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 2,78 EUR. Die Dividendenprognose liegt bei 1,09 EUR, was eine leichte Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,00 EUR im Vorjahr darstellt. Diese Zahlen deuten auf eine stabile finanzielle Position des Unternehmens hin, trotz der jüngsten Umsatzabschwächung im zweiten Quartal 2024. Die Anleger warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse, die für den 13. November 2024 erwartet werden.

