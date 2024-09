Freiburg/Aschaffenburg (ots) -Gerade erst hat Andreas Gabalier seine ausverkaufte Open Air-Tournee 2024 abgeschlossen, jetzt stehen bereits die Termine für seine 2025 anberaumte "Ein Hulapalu auf uns - Tour" fest. Der selbsternannte "Volks-Rock'n'Roller!" wird am 9. August 2025 im Rahmen seiner Tour auf dem Main-Festival (Volksfestplatz, Aschaffenburg) spielen. Tickets hierfür sind ab Freitag (27.09.) exklusiv im VVK bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-andreas-gabalier-ein-hulapalu-auf-uns-tour-2025-in-aschaffenburg-volksfestplatz-am-9-8-2025/e2307123) erhältlich.Andreas Gabalier live zu erleben, ist ein Erlebnis für sich und gehört zu den Highlights eines Konzert-Sommers. Der Vollblut-Musiker ist mit seinen beeindruckenden Showinszenierungen eine feste Genre-Größe. Der Mann aus der Steiermark wird von seinen Fans für seine energiegeladenen Shows, die internationalen Produktionen in nichts nachstehen, leidenschaftlich gefeiert. Dirndl und Lederhosen sind bei seinen Auftritten der Trend schlechthin und gehören für seine riesige Fangemeinde zum guten Ton.Andreas Gabalier selbst sagt: "Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt - für die Liebe, Freude und unbeschreiblichen Momente, die ich allerorts zurückbekomme. Ein absolut einzigartiges Geschenk! Volks-Rock'n'Roll is back! Ein Hulapalu auf uns!"Andreas Gabalier zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit Streamings im Millionenbereich, Gold- und Platinawards, mehrere Hallen- und einer ausverkauften Stadiontournee (2019) sowie Hunderttausende begeisterte Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr.Tickets für die neue "EIN HULAPALU AUF UNS - Tour 2025" gibt es ab Freitag, den 27.09.2024 ab 10:00 Uhr über www.reservix.de.Weiter Informationen:- 09. August 2025 - Volksfestplatz Aschaffenburg- Tickets (https://www.reservix.de/tickets-andreas-gabalier-ein-hulapalu-auf-uns-tour-2025-in-aschaffenburg-volksfestplatz-am-9-8-2025/e2307123)ab Freitag, den 27.09.2024 um 10:00 UhrPressekontakt:Silas PfeiferReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.de | www.reservix.netOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5874259