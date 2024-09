In Europa sind die Zinsen zuletzt kräftig gesunken, was sich besonders stark auf die Tagesgeld-Angebote ausgewirkt hat. Doch eine Bank bietet jetzt noch 3,7 Prozent an Tagesgeldzinsen, obwohl der Zinssatz der EZB selbst nur bei 3,5 Prozent liegt. Die EZB hat die Zinsen im September zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Aktuell liegt der Einlagenzinssatz der EZB, der für Tagesgelder entscheidend ist, daher nur noch bei 3,5 Prozent. Allerdings gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...