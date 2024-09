Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Seit den Ankündigungen der geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen durch die Notenbank am Dienstag haben sowohl der Hang Seng in Hongkong als auch die Börse in Shanghai mehr als 12 Prozent zugelegt und beenden damit heute die stärkste Handelswoche seit 2008. Aus technischer Sicht könnte sich an diesen Befreiungsschlag aus der monatelangen Abwärtsphase eine nachhaltige Errholung entwickeln. Liquidität ist der Treibstoff für die Börse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...