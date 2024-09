NEW YORK, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Twaao-Börse hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie ein neues Büro in Europa eröffnet hat, um den Nutzern in der Eurozone verbesserte, lokal ausgerichtete Dienstleistungen anzubieten. Die Plattform wird die Zusammenarbeit mit europäischen Finanzaufsichtsbehörden weiter vertiefen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsaktivitäten den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Diese Maßnahme von Twaao wird dazu beitragen, das Handelserlebnis der Nutzer zu verbessern und die Präsenz der Plattform auf dem europäischen Markt zu stärken.



Das neue Büro der Twaao-Börse befindet sich in Frankfurt, einem der wichtigsten Finanzzentren Europas. Dieser Standort ermöglicht es Twaao nicht nur, die Nutzer in der Eurozone besser zu betreuen, sondern auch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Finanzinstitutionen und Aufsichtsbehörden zu fördern. Durch die Eröffnung eines lokalen Büros kann Twaao schneller auf die Bedürfnisse der Nutzer reagieren und effizientere Dienstleistungen anbieten.

Der Leiter des operativen Geschäfts von Twaao erklärte: "Der europäische Markt ist für unsere globale Strategie von entscheidender Bedeutung. Durch die Eröffnung eines Büros in Frankfurt können wir nicht nur stärker lokal ausgerichtete Dienstleistungen anbieten, sondern auch sicherstellen, dass unsere Aktivitäten in Europa vollständig den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Dies wird das Vertrauen und die Unterstützung unserer Nutzer für unsere Plattform weiter stärken."

In Bezug auf die Compliance wird Twaao weiterhin strikt den Finanzregulierungen der europäischen Länder folgen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsaktivitäten gesetzeskonform sind. Die Plattform wird eng mit den europäischen Finanzaufsichtsbehörden zusammenarbeiten und aktiv die erforderlichen Compliance-Zertifizierungen und Lizenzen beantragen. Durch diese Bemühungen verpflichtet sich Twaao, den Nutzern eine sichere und zuverlässige Handelsumgebung zu bieten.

Um das Nutzererlebnis zu verbessern, wird Twaao außerdem eine Reihe von lokal ausgerichteten Dienstleistungen auf dem europäischen Markt einführen. Die Plattform wird Euro-Handelspaare unterstützen und verschiedene lokale Zahlungsmethoden anbieten, um Ein- und Auszahlungen für die Nutzer zu erleichtern. Darüber hinaus wird Twaao mehrsprachigen Kundensupport anbieten, um sicherzustellen, dass die Nutzer während des Handelsprozesses jederzeit rechtzeitig Unterstützung und Hilfe erhalten.

Das technische Team von Twaao arbeitet kontinuierlich daran, die Funktionen und die Leistung der Plattform zu optimieren, um den europäischen Nutzern ein effizientes und stabiles Handelserlebnis zu bieten. Durch die Einführung fortschrittlicher Handelstechnologien und Risikomanagementsysteme kann Twaao die Handelsanforderungen der Nutzer besser erfüllen und die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Transaktionen gewährleisten.

Die Expansion auf den europäischen Markt stellt einen wichtigen Schritt in Twaaos globaler Strategie dar. Durch die Bereitstellung lokaler Dienstleistungen kann Twaao nicht nur den europäischen Nutzern besser dienen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform auf dem globalen Markt weiter steigern. Viele Nutzer äußerten, dass die lokal ausgerichteten Dienstleistungen von Twaao ihnen mehr Komfort und Sicherheit beim Handel bieten.

In Zukunft wird Twaao weiterhin verstärkt in den europäischen Markt investieren und die Servicequalität der Plattform kontinuierlich verbessern. Durch die enge Zusammenarbeit mit europäischen Finanzinstitutionen und Aufsichtsbehörden wird Twaao mehr innovative Produkte und Technologien einführen, um den Nutzern noch hochwertigere Handelsdienstleistungen zu bieten. Gleichzeitig wird Twaao aktiv die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und Branchenpartnern fördern, um die gesunde Entwicklung des europäischen Kryptowährungsmarktes gemeinsam voranzutreiben.

Über die Twaao-Börse

Die Twaao-Börse ist eine der weltweit führenden Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen und setzt Sicherheit, Effizienz und Innovation als Kernwerte. Sie widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten für Nutzer weltweit. Mit fortschrittlicher Technologie und stabilen Systemen verarbeitet die Twaao-Börse täglich ein enormes Handelsvolumen und verfügt über eine breite Nutzerbasis auf globaler Ebene. Durch die kontinuierliche Optimierung von Produkten und Dienstleistungen erweitert die Twaao-Börse ihren Einfluss und ihre Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt stetig.

Die Eröffnung des neuen Büros in Europa ist ein bedeutender Durchbruch für Twaao in den Bereichen globale Compliance und Marktexpansion. In Zukunft wird Twaao weiterhin bestrebt sein, die Compliance und das Nutzererlebnis auf der Plattform zu verbessern, den Nutzern eine noch sicherere und zuverlässigere Handelsumgebung zu bieten und die gesunde Entwicklung des Marktes für den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu fördern.