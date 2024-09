© Foto: Andy Kropa - picture alliance/AP Images



Der von Warren Buffett bevorzugte Marktindikator deutet darauf hin, dass US-Aktien signifikant überbewertet sind, was das Risiko eines erheblichen Kursrückgangs birgt. Die wichtigsten US-Indizes sind am Donnerstag weiter gestiegen, wobei der S&P 500 ein neues Rekordhoch erreichte. Frische Daten des Bureau of Economic Analysis zum Bruttoinlandsprodukt der USA sind am Donnerstag erschienen und haben gezeigt, dass sich die US-Wirtschaft im zweiten Quartal als bemerkenswert robust entwickelt hat, unterstützt durch starke Verbraucherausgaben. Das Bureau of Economic Analysis meldete, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer annualisierten Wachstumsrate von 3,0 Prozent weiterhin den …