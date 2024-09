Shiba Inu, PEPE oder Pepe Unchained - welcher Ethereum-Meme-Coin bietet das größte Potenzial?

Obwohl heutzutage mehr und mehr Meme-Coin-Projekte auf der Solana-Blockchain gestartet werden, zeigt sich das Ethereum-Netzwerk noch immer als eines der populärsten für den Einsatz von Meme-Token. Nicht ohne Grund sind einige der größten Meme-Coins nach Marktkapitalisierung auf der Blockchain der zweitgrößten Kryptowährung der Welt zu finden: Sie gilt als besonders sicher und setzt auf viele moderne Technologien - Staking-Programme und Smart Contracts sind nur einige davon.

Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf gleich drei Ethereum-Meme-Coins, die mit unterschiedlichen Konzepten versuchen, eine breite Masse an Investoren anzusprechen. Dabei verraten wir, warum diese drei Projekte ein hohes Potenzial versprechen.

Meme-Coin #1: Shiba Inu (SHIB)

Heutzutage ist Shiba Inu der zweitgrößte Meme-Coin am Markt - direkt hinter Dogecoin (DOGE). Der große Erfolg der Kryptowährung liegt darin, dass der nur unter dem Pseudonym "Ryoshi" bekannte Entwickler (oder ein Team von Entwicklern) die Vision hatte, dass der Token komplett von der eigenen Community verwaltet wird. Entsprechend dieser Idee zog er sich im Sommer 2021 aus dem Projekt zurück und ab diesem Zeitpunkt konnte die SHIB ARMY tatsächlich den Werdegang weiterer Features bestimmen.

Der Shiba Inu (SHIB) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf (siehe Bild oben) verrät, warum der SHIB-Token auch weiterhin bei vielen Anlegern so beliebt ist: Als klassischer Meme-Coin ist er ein ideales Spekulationsobjekt für alle Investoren, die gerne etwas risikoreicher agieren. Mit einem Kursanstieg von 40,61 Prozent im vergangenen Monat gehört er zu den größten Gewinnern am Krypto-Markt, wobei der Preis vor allem in den letzten Tagen besonders stark zulegen konnte.

Der Wert von Shiba Inu steht und fällt mit dem Engagement der eigenen Community. Wird diese in den sozialen Medien besonders aktiv, kann dies den Kurs schnell positiv beeinflussen. Damit besteht immer das Potenzial für Kursgewinne innerhalb eines kürzeren Zeitraums.

Meme-Coin #2: Pepe (PEPE)

Als der PEPE-Token im April 2023 auf den Markt gekommen ist, galt er zunächst als kurzfristiges Spekulationsobjekt ohne langfristige Aussichten, denn hierbei handelt es sich um einen Meme-Coin ohne jeglichen Nutzen. Während Shiba Inu mit einer Swap-Plattform und weiteren Features ein eigenes Ökosystem bietet, setzt der Pepe Coin voll und ganz auf den Community-Hype.

Die Marktkapitalisierung des Pepe Coins im vergangenen Jahr (Quelle: CoinMarketCap)

Gerade im vergangenen Jahr konnte der PEPE-Token einige besonders starke Zuflüsse verzeichnen, die zwischenzeitlich die Marktkapitalisierung sogar auf ein Niveau von über 6 Milliarden US-Dollar angehoben hatten (siehe Bild oben). Aktuell liegt diese mit über 4,5 Milliarden US-Dollar noch immer auf einem hohen Niveau und sichert dem Pepe Coin damit den dritten Platz im Meme-Coin-Ranking - hinter Shiba Inu (11 Milliarden US-Dollar) und vor Dogwifhat (2,4 Milliarden US-Dollar).

Meme Coin #3: Pepe Unchained (PEPU)

Der jüngste Token der Ethereum-Meme-Coin-Sparte ist Pepe Unchained (PEPU). Allerdings handelt es sich hierbei um den weltweit ersten Layer-2-Meme-Token, der also nur auf der Ethereum-Blockchain aufliegt, jedoch ein eigenes Blockchain-System bietet. Dies soll die Probleme des Ethereum-Netzwerks - also die hohen Transaktionsgebühren sowie die geringe Geschwindigkeit - beheben. Tatsächlich kann die Pepe Unchained Blockchain bis zu 100-mal schneller als das Ethereum-Pendant agieren.

Langfristig möchten die Entwickler des PEPU-Tokens nicht nur ein eigenes Ökosystem etablieren, sondern sogar den Pepe Coin übertreffen. Derzeit konzentrieren sie sich jedoch auf den noch laufenden Presale und locken hier durch eine hohe APY: Derzeit beträgt die jährliche prozentuale Rendite nämlich 136 Prozent.

Wer also frühzeitig in den PEPU-Token investiert, kann direkt erste Gewinne erzielen. Der Kauf von Pepe Unchained ist denkbar einfach, denn im Presale lässt sich der Token einfach per ETH, USDT oder BNB kaufen, wenn entsprechende Coins in der angeschlossenen Krypto-Wallet vorhanden sind. Auch der Einsatz einer Kreditkarte ist möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.