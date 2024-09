Erfurt (ots) -Bis in den November widmet sich KiKA dem 35. Jahrestag des Mauerfalls. Mit dabei sind Formate wie "Checker Tobi" (BR), "TickTack - Zeitreise mit Lisa und Lena" (SWR) oder "neuneinhalb - Das Reportermagazin" (WDR) die im TV sowie auf kika.de und im KiKA-Player für zeitgeschichtliche Wissensvermittlung sorgen. Als besonderes Highlight feiert "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR) am 3. und 4. Oktober 2024 um 15:00 Uhr Premiere auf allen KiKA-Plattformen."Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR) am 3. und 4. Oktober 2024 um 15:00 Uhr // auf kika.de und im KiKA-Player mit Untertiteln, Audiodeskription und in GebärdenspracheDie achtteilige Animationsserie zur Friedlichen Revolution basiert auf dem Kinofilm "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" (MDR/KiKA/NDR/WDR/ARTE) und auf der Buchvorlage von Hanna Schott "Fritzi war dabei". Produziert wurde sie gänzlich in Deutschland mit Hilfe der 3D-Motion-Capturing-Technik durch die Animationsstudios Balance Film, Trickstudio Lutterbeck und Studio Film Bilder. Die von der Kinderjury des Goldenen Spatzen 2024 als beste Animationsserie ausgezeichnete Serie wurde von der BKM, Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), Film- & Medienstiftung NRW und Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) gefördert. Beim MDR wurde die Serie von Anke Lindemann, Sabine Scheuring und Florian Walter Friedrich redaktionell betreut, beim SWR verantwortet Stefanie von Ehrenstein und beim WDR Jens Opatz die Redaktion.Inhalt: Leipzig im Jahr 1989 - Deutschland geteilt in Ost und West. Noch kümmert das die zwölfjährigen Freundinnen Fritzi und Sophie wenig - bis Sophie mit ihrer Mutter in den Westen flüchten muss. Dort kämpft sie mit Vorurteilen gegenüber 'denen von drüben', aber vor allem mit ihrem Heimweh. Fritzis Versuch, Sophie wenigstens ihren Hund Sputnik zu bringen, scheitert an der scharf bewachten Grenze. Fritzi wird klar: Nur der Kampf für Freiheit in ihrem Land kann die beiden wieder zusammenbringen.Begleitet wird die Serie ab dem 9. November 2024 mit der sechsteiligen Dokumentationsserie zur Friedlichen Revolution "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" (MDR/WDR). Mit ihrem animierten Avatar gehen Moderatorin Anna Shirin Habedank und Moderator Julian Janssen auf Zeitreise in die letzten Jahre der DDR. Die Doku wird auf kika.de und KiKA-Player zur Verfügung gestellt.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de sowie im Mediendossier des MDR (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/mediendossier_fritzi_sophie_grenzenlose_freundschaft-100.html).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5874393