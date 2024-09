Die Shell-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang von 5,1 Prozent auf 24,03 GBP an der Londoner Börse. Trotz des Kurseinbruchs bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 32,83 GBP, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,38 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Neue Kooperation im Schmierölbereich

Inmitten der Kursschwankungen kündigte Shell eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Baumaschinenhersteller XCMG an. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, spezialisierte Wartungsöle zu entwickeln, um die Effizienz und Leistung von XCMG-Maschinen zu verbessern. Die Produktion soll im Shell-Werk in Derince, der größten Schmierstoffproduktionsanlage im Mittelmeerraum, erfolgen. Diese Initiative unterstreicht Shells Bestreben, innovative Lösungen im Industriesektor voranzutreiben und könnte langfristig positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben.

