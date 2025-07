The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2025



ISIN Name

CA0203981034 ALMONTY INDUSTRIES INC.

CNE1000062P8 BYD CO. LTD. H YC 1

FR001400RKU0 SAFE S.A. EO 0,0048

KYG9830T1224 XIAOMI CORP.B DL-,0000025

LU0396314667 ABRDNI-LATAM EQU. AAEO

NO0013460071 CONSTELLATION OIL SVS.NDR

US51509P1030 LANDSEA HOMES CORP. O.N.

US56804T3041 MARIN SOFTWARE DL -,001

US67113Y6032 NUWELLIS INC. DL -,0001

XS2112973107 CHEPLAPHARM REGS 20/27

XS2357307664 PUNCH FIN. 21/26 REGS





© 2025 Xetra Newsboard