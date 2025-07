The following instruments on XETRA do have their first trading 07.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.07.2025Aktien1 CA15987A1021 Charles Schwab Corp. CDR2 CA48257B1040 KKR & Co. Inc. CDR3 CA58770D1078 Mercedes-Benz Group AG CDR (BMO)4 CA71344A1030 PepsiCo Inc. CDR5 CA78525L1058 S&P Global Inc. CDR6 CA88873A1066 TJX Companies Inc. CDR7 CA94107V1067 Waste Management Inc. CDR8 CA0969181076 Bayerische Motoren Werke AG CDR (BMO)9 CA22989Q1019 Culico Metals Inc.10 CA45579F1027 Industria de Diseño Textil S.A. CDR11 CA80305U1075 SAP SE CDR (BMO)12 US78437W1080 SCB X PCL ADR13 CA82619D1024 Siemens AG CDR (BMO)14 US8891191038 Tokyo Metro Co. Ltd. ADR15 CNE100006XV0 Xiamen Jihong Co. Ltd.16 US2109191062 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ADR17 CA0203987072 Almonty Industries Inc.18 NO0013597419 Constellation Oil Services Holding S.A.19 US67113Y7022 Nuwellis Inc.20 FR001400ZU25 SAFE S.A.Anleihen/ETF1 XS3113472842 Inter-American Investment Corp.2 XS3109834898 SoftBank Group Corp.3 XS3109834112 SoftBank Group Corp.4 XS3096618932 Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.5 XS3106543534 Lenzing AG6 XS3112542272 SoftBank Group Corp.7 FR0012403905 Département de l'Eure8 XS3114353454 Mercedes-Benz Finance Canada Inc.9 DE000NRW0P57 Nordrhein-Westfalen, Land10 XS3112542355 SoftBank Group Corp.11 XS3109833817 SoftBank Group Corp.12 XS3109835192 SoftBank Group Corp.13 XS3112543080 SoftBank Group Corp.14 XS3112831543 Asian Development Bank (ADB)15 IE000U6ABUJ7 First Trust RBA American Industrial Renaissance UCITS ETF16 IE000K5F6EL4 First Trust Rising Dividend Achievers UCITS ETF