Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US67113Y6032 Nuwellis Inc. 04.07.2025 US67113Y7022 Nuwellis Inc. 07.07.2025 Tausch 42:1

FR001400RKU0 SAFE S.A. 04.07.2025 FR001400ZU25 SAFE S.A. 07.07.2025 Tausch 1000:1

NO0013460071 Constellation Oil Services Holding S.A. 04.07.2025 NO0013597419 Constellation Oil Services Holding S.A. 07.07.2025 Tausch 18:1

CA0203981034 Almonty Industries Inc. 04.07.2025 CA0203987072 Almonty Industries Inc. 07.07.2025 Tausch 3:2





© 2025 Xetra Newsboard