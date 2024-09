Rodenbach (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hat die US-amerikanische Federal Reserve (Fed) die Fed Funds Target Rate um 50 Basispunkte gesenkt, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Wie üblich sei die Marktreaktion recht gemischt gewesen, und wieder einmal habe sich bestätigt, dass sich Markt-Timing bezüglich Aktionen der Federal Reserve nicht lohne. "Die Aktienmärkte haben endlich das erhalten, was sie sich so lange gewünscht haben", resümiere Thomas Grüner, Grüner und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. "Die Schlagzeilen hatten jedoch Schwierigkeiten, sich zwischen einer Interpretation als gutes oder schlechtes Zeichen für die globalen Aktienmärkte zu entscheiden." Ob es nun die sinkenden Zinsen seien, welche die Wirtschaft und Aktienmärkte antreiben würden? Oder eben doch ein Warnsignal, dass die Fed große Probleme voraussehe und daher die Zinsen senke? "Unser Vorschlag lautet: Drehen Sie den Lärm runter. Es existiert kein Hinweis darauf, dass eine Senkung des Zinses um 50 Basispunkte auf neue Probleme verweist", so der Experte. "Die Fed hat keine besondere Prognosefähigkeit, und Märkte haben bereits bewiesen, dass die Auswirkungen der Zinsentwicklung wesentlich geringer sind, als viele glauben." ...

