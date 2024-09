© Foto: Dall-E



Der japanische Nikkei-Future ist am Freitagmorgen empfindlich eingebrochen. Neuer Premierminister wird ein Kandidat, der höhere Leitzinsen befürwortet.Der Freitag hätte mit einem Plus von 2,6 Prozent der überragende Abschluss einer für den japanischen Aktienmarkt überaus erfolgreichen Woche werden können. Der Leitindex Nikkei 225 verteuerte sich in den vergangenen Tagen, angetrieben auch von den Maßnahmenpaketen der chinesischen Zentralregierung zur Belebung der Wirtschaft, um 4,2 Prozent. Diese Zugewinne wurden in der Nachbörse jedoch schlagartig wettgemacht, denn der Nikkei-Future erlebte einen katastrophalen Einbruch. Gegenüber dem Tageshoch bei knapp 40.000 Punkten hat er inzwischen …