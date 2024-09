Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte die Aktie bei 284,90 EUR und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von 285,30 EUR, was einem Zuwachs von 0,1 Prozent entspricht. Trotz der Herausforderungen durch die Rückrufe beim Getriebefan-Triebwerk (GTF) zeigt sich das Unternehmen widerstandsfähig. Die Ratingagentur Fitch bestätigte kürzlich ihre Bonitätseinstufung für MTU Aero Engines mit BBB und einem stabilen Ausblick, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Positive Prognosen trotz Herausforderungen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,50 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 281,60 EUR, was das Potenzial [...]

