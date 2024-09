Krypto News: Marktkapitalisierung von Altcoins steigt auf über 1 Billion US-Dollar

Es scheint so, als ob der kommende Monat Oktober tatsächlich den erwarteten "Uptober"-Trend einhalten wird. Das zeigt zumindest einen Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung aller Altcoins: Ethereum, Solana, BNB und Co konnten in den letzten Tagen erste signifikante Zuflüsse erhalten und damit den Krypto-Markt aus dem Loch der letzten Wochen ziehen.

Getrieben wird der aktuelle Bullenmarkt zwar von den Gewinnen des Bitcoins, der mittlerweile das Preisniveau von 65.000 US-Dollar überschreiten konnte und sich langsam der 70.000-Dollar-Marke nähert. Doch wie stark werden die Altcoins in den kommenden Wochen zulegen und welche Kryptowährungen können vom aktuellen Hype zuerst profitieren?

Altcoin-Marktkapitalisierung mit lokalem Hoch

Derzeit liegt das Markt-Sentiment von Bitcoin leicht im positiven, bullishen Bereich. Wesentlich stärker profitieren jedoch die Altcoins von der Stimmung am Finanzmarkt, denn viele der etablierten Kryptowährungen konnten in der vergangenen Woche Gewinne im zweistelligen Prozentbereich erhalten.

Gleichzeitig stieg auch die Marktkapitalisierung der Altcoins merklich: Zum ersten Mal seit einigen Wochen konnte die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten werden. Zuletzt wurde ein so starker Wert Anfang August erreicht, bevor das Sommertief zu merklichen Abflüssen bei allen Coins führte. Das erneute Erreichen dieses Marktniveaus könnte ein wichtiger Indikator dafür sein, dass der Bullenmarkt jetzt tatsächlich beginnt und in den kommenden Wochen und Monaten starke Kursgewinne für viele Token mit sich bringt.

Die Marktkapitalisierung aller Altcoins im vergangenen Jahr (Quelle: CoinMarketCap)

Derzeit sind die Gewinner am Markt in vielen Bereichen zu finden: Der SEI-Token legte in der letzten Woche um 31,75 Prozent zu, Wormhole (W) sogar um 31,80 Prozent und der KI-Coin Bittensor (TAO) immerhin um 28,07 Prozent.

Am stärksten zeigt sich derzeit jedoch der Meme-Coin-Sektor, denn gerade die großen Kryptowährungen dieser Rubrik konnten starke Gewinne verzeichnen: Der Pepe Coin legte um 26,24 Prozent in der vergangenen Woche zu, der größte Solana-Meme-Coin Dogwifhat (WIF) erfuhr sogar einen Kursanstieg von 30,70 Prozent. Der aktuell größte Gewinner am Markt ist allerdings Shiba Inu (SHIB), denn mit 35,06 Prozent schlägt der zweitgrößte Meme-Coin der Welt aktuell alle anderen Kryptowährungen. Dies zeigt, dass viele Investoren derzeit nach Meme-Coin-Projekten suchen, die über ein hohes Potenzial verfügen. Selbst Presale-Projekte wie Crypto All-Stars (STARS) erfahren aktuell starke Zuflüsse, die auf einen erneuten Hype rund um die Spaß-Währungen zurückzuführen sind.

Das MemeVault Ökosystem: Ideale Voraussetzungen für alle Meme-Coin-Investoren?

Was wäre eigentlich, wenn Meme-Coin-Anleger über eine einzige Plattform alle Meme-Token in einem Staking-Programm nutzen könnten? Diese Frage haben sich die Entwickler von Crypto All-Stars gestellt - und mit der eigenen MemeVault-Plattform auch direkt die Antwort geliefert.

Nach dem Ende des aktuell laufenden Presales werden zunächst elf verschiedene Meme-Coins unterstützt - neben Dogecoin und Shiba Inu können auch FLOKI- oder PEPE-Investoren ihre Token-Reserven einsetzen, um Staking-Belohnungen zu erhalten. Diese werden in Form des nativen STARS-Tokens ausgezahlt und die jeweilige Höhe ist von Coin zu Coin unterschiedlich. Im Laufe der Zeit soll das Angebot von Crypto All-Stars immer weiter ausgebaut werden, indem neue Meme-Coin-Projekte ebenfalls im Staking genutzt werden können. Dadurch soll die MemeVault langfristig relevant bleiben.

Aktuell liegt der Fokus der Entwickler jedoch klar auf einem erfolgreichen Presale: Mittlerweile wurden bereits über 1,6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt und ein Großteil davon wurde im Presale-Staking-Programm angelegt. Hier wird nämlich im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 888 Prozent geboten, weshalb vor allem frühzeitige Investoren von starken Staking-Belohnungen profitieren können.

Ebenfalls interessant: Crypto All-Stars setzt auf den ERC-1155-Standard, der es erlaubt, theoretisch eine unendliche Anzahl an Token in nur einer einzigen Überweisung zu transferieren. Dies spart Zeit und Geld und ist gerade bei Meme-Coins ideal, da diese nicht selten in großen Mengen zu günstigen Preisen erworben und versendet werden.

