Darauf haben viele Goldbugs und Silberbullen lange gewartet. Jetzt scheint der Knoten endlich geplatzt und der Silberpreis nimmt Fahrt auf. Mit einem Preisanstieg auf über 32 US-Dollar je Feinunze hat er eine lange nicht gesehene Hürde übersprungen und folgt seinem großen Bruder, dem Gold, jetzt nach. Eckart Keil zeigt in diesem Gastbeitrag für Das Investor Magazin, wie Anleger risikoreduzierend von der Entwicklung profitieren können.

Gold läuft vor, kommt Silber jetzt hinterher?

Der Goldpreis macht seit Monaten ein Hoch nach dem anderen, ohne dass unter den Anlegern Euphorie aufkommt oder es zu größeren oder gar lang anhaltenden Rüchschlägen kommt. Das sind beste Voraussetzungen dafür, dass Silber seine alten Hochs ebenfalls in Angriff nehmen kann.

Was spricht für Silber aus fundamentaler und technischer Sicht?

Silber ist seit Jahren in einem Angebotsdefizit Silber wird zunehmend in den "Boombranchen" Technologie und Regenerative Energieerzeugung eingesetzt Die Silbernachfrage steigt seit Jahren stetig an Das Silber-Goldratio ist historisch gesehen mit etwa 85:1 relativ hoch und sollte sich deutlich reduzieren Der Silberpreis reagiert meist mit Zeitverzug auf die Bewegungen beim Goldpreis und dies mit "einem ordentlichen Hebel"

Silber hat insofern erhebliches Potential bis zu seinem Höchstpreis nahe 50 US-Dollar aus den Jahren 1980 und 2011. Doch wie können Anleger davon profitieren, ohne zu sehr ins Risiko zu gehen? Silberwerte direkt kaufen?

Eine risikoreduzierende Möglichkeit besteht im Verkauf gedeckter Puts auf den Silber-ETF "Global X Silver Miners ETF" mit dem Symbol "SIL". Dieser ETF umfasst 34 weltweit tätige Silberunternehmen. Das Risiko eines Einzelinvestments lässt sich dadurch umgehen. Zudem kann der Investor unter Mitnahme der vereinnahmten Optionsprämie und der Wahl eines "günstigeren Basispreises" einen Puffer einbauen und seinen Einstiegspreis reduzieren. Gleichzeitig senkt er sein Risiko, sollte der Silberpreis sowie ...

