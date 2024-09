Mainz (ots) -Im ZDF arbeiten immer mehr Frauen. 2023 waren von den festangestellten Mitarbeitenden 50,7 Prozent Frauen und 49,3 Prozent Männer. Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen beträgt 43,2 Prozent."Bei der Förderung unserer Mitarbeiterinnen sind wir erfolgreich. Aber unser Ziel ist die paritätische Besetzung der Führungspositionen. Sie zu erreichen, ist eine Herausforderung, die wir voll und ganz annehmen", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler am Freitag in Mainz. Dort wurde vor dem Fernsehrat der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten Stephanie Keppler vorgestellt.Zwei Direktionen haben Führungsfunktionen paritätisch besetztIn der Verwaltungsdirektion und der Chefredaktion hat das ZDF das angestrebte Ziel der Parität bereits erfüllt: 55 Prozent beziehungsweise 51 Prozent der Führungsfunktionen sind dort mit Frauen besetzt. Über dem Senderdurchschnitt liegt auch die Programmdirektion mit 45 Prozent.Weiterhin männlich dominiert sind die technischen Berufe in der Produktionsdirektion. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Frauenanteil jedoch in den Ingenieurs- und technischen Berufen um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent gestiegen, ebenso bei den Kameraleuten auf 18 Prozent.KontaktPresse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie auf den Unternehmensseiten des ZDF (https://www.zdf.de/zdfunternehmen/gleichstellung-im-zdf-100.html).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5874498