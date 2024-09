London (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen Wochen waren geprägt von mehreren geldpolitischen Entscheidungen, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Nach der jüngsten Zinssenkung durch die Federal Reserve Bank (FED) setze die US-Zinskurve ihre Normalisierung fort. Während die Zinsen am kurzen Laufzeitende sinken würden, hätten sich die Zinsen am längeren Ende der Zinskurve in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Nach Auffassung der Experten spiegele dies eine Haltung der FED wider, bei der Inflationssorgen gegenüber dem Wirtschaftswachstum depriorisiert würden. ...

