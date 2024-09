Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Notenbank hat es gewagt und mit einem 0,5%-Schritt den Beginn eines neuen Leitzinssenkungszyklus markiert, so die Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Nach einer langen Phase der Stärke zeige der US-Arbeitsmarkt erste Zeichen der Abkühlung. Dabei besage die "Sahm-Regel"(1), dass ein Anstieg der Arbeitslosenrate um 0,5%-Punkte - innerhalb von zwölf Monaten - der Vorbote einer Rezession sei. Tatsächlich habe die Sahm-Regel jede Rezession seit 1970 korrekt vorhergesagt. Tatsächlich spreche jedoch in der aktuellen Lage vieles gegen eine US-Rezession. So würden sich beispielsweise die Einkommen als auch die Konsumentenausgaben robust entwickeln, die mit etwa 70% den größten Anteil an der US-Wirtschaftsleistung ausmachen würden. ...

