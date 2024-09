Die 123fahrschule SE (123fs) hat deutliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie gemacht, insbesondere durch die Übernahme der Foerst GmbH, die das Angebot an Fahrsimulatoren stärkt. Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Halbjahr 2024 zeigen ein Umsatzwachstum auf rund 11 Mio. EUR und eine verbesserte operative Effizienz, die sich in einem bereinigten EBITDA von 0,5 Mio. EUR widerspiegelt. Darüber hinaus nimmt 123fs rund EUR 1 Mio. durch eine Kapitalerhöhung auf, um neue Niederlassungen in Berlin, Hamburg und Köln zu finanzieren. Die 'Strategie 2027' des Unternehmens zielt darauf ab, bis Mitte 2025 auf 70 Standorte (+20 Standorte) zu expandieren und in 2026 einen Umsatz von 50 Mio. EUR zu erzielen. Trotz des Verwässerungseffekts durch die Kapitalerhöhung wird das BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von EUR 6,20 (alt: EUR 6,80) bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





