Gestern hat die Verbio SE die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23/24 (1. Juli - 30. Juni) bekannt gegeben und bestätigt, dass der Turnaround unmittelbar bevorsteht. Im 4. Quartal 23/24 meldete das Unternehmen einen Umsatz von EUR 339 Mio., was einem Rückgang von -24% gegenüber dem Vorjahr und -17% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das EBITDA stieg jedoch auf 39,5 Mio. EUR, verglichen mit 26,6 Mio. EUR im Vorjahr und 7,3 Mio. EUR im Vorquartal. Dies deutet darauf hin, dass sich eine Rückkehr zu einer besseren Rentabilität abzeichnet, da das vierte Quartal nicht mehr so stark von den niedrigeren Biodieselpreisen und dem Hochfahren der Bioethanolproduktion in den USA beeinflusst wird. Die Analysten von mwb research sind der Ansicht, dass das Unternehmen für ein erneutes Wachstum in den USA positioniert ist und gleichzeitig sein europäisches Geschäft, insbesondere im Bereich Biodiesel, stabilisieren kann. Die Analysten bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 30,00. Eine Aufzeichnung des Earnings Calls finden Sie hier: https://www.research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE





© 2024 AlsterResearch