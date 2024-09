Bonn (ots) -Nach der erfolgreichen Festival-Premiere 2023 bringt das gemeinnützige Bonn Institute auch in diesem Jahr wieder Medienschaffende und ihr Publikum auf dem b° future festival zusammen. An zentralen Orten in der Bonner Innenstadt dreht sich vom 3. bis 5. Oktober 2024 alles um die Frage: Welchen Journalismus braucht unsere Gesellschaft heute, morgen und in Zukunft?Das b° future festival für Journalismus und konstruktiven Dialog wird von der Landesregierung NRW, der Rheinische Post Mediengruppe, der Bundeszentrale für politische Bildung sowie weiteren Sponsoren unterstützt.Im Zentrum des Festivals steht der Münsterplatz, wo das Publikum an Podcast-Produktionen, Workshops und Gesprächsrunden teilnehmen kann - unter anderem mit "Wissen macht Ah"-Moderator Ralph Caspers. Mit eigenen Angeboten vor Ort vertreten sind das Bonn Institute, der General-Anzeiger, die Rheinische Post, der WDR, Salon 5, die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), das Good News Magazin, die taz Panther Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und der DJV.Ein besonderes Experiment startet das Bonn Institute zudem mit dem Dialog-Format "Eine Stunde reden": Menschen ab 16 sind herzlich eingeladen, am 5. Oktober um 13 Uhr auf dem Münsterplatz über aktuelle und drängende Themen zu diskutieren. An kleinen Tischen, moderiert von Journalistinnen und Journalisten und in einem geschützten Rahmen. Es soll darum gehen, einander zuzuhören und andere Sichtweisen besser zu verstehen. Es soll nicht darum gehen, andere vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich (bis zum 30.09.2024 unter b-future.org/2024/veranstaltungen/eine-stunde-reden). (https://www.b-future.org/2024/veranstaltungen/eine-stunde-reden)Um möglichst viele Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, sind die Hälfte der rund 200 Veranstaltungen kostenlos und offen für alle. Parallel zum öffentlichen Programm gibt es ausgewählte Sessions für ein journalistisches Fachpublikum, hierfür wird ein Ticket benötigt. Die b° future Fachkonferenz beginnt am Tag der Deutschen Einheit und findet u.a. im LVR LandesMuseum, der Bundeskunsthalle, dem Museum Koenig und den Design Offices am Neuen Kanzlerplatz statt.Das Programm und alle Informationen zum Festival finden Sie auf https://www.b-future.org/.Tickets sind hier erhältlich: https://pretix.eu/b-future/2024/Für Rückfragen und Pressefotos wenden Sie sich bitte an:Paula RöslerLeiterin KommunikationE-Mail: paula.roesler@bonn-institute.orgOriginal-Content von: Bonn Institute gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171547/5874578