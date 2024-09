Das legendäre Thompson Dry Dock von Belfast, bekannt als der "Geburtsort der Titanic", wurde diesen September mit Licht und Ton während einer immersiven Produktion, die das maritime Erbe der Stadt hervorhob, zum Leben erweckt. Zum ersten Mal überhaupt war die Helling im Rahmen von Belfast 2024, einer einjährigen Feier, die sich auf die Themen People, Place Planet (Menschen, Ort und Planet) konzentriert, Austragungsort der "Shadowdock"-Veranstaltung. Hunderte Teilnehmer begaben sich bei dieser ersten kulturellen Aktion am Dock auf eine audiovisuelle Reise zur Erkundung der Geschichte und der Zukunft von Belfast.

Erbaut zwischen 1903 und 1905, spielte das Thompson Dry Dock in Belfast (Nordirland) für die Schiffbauindustrie im frühen 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Erweiterung der Harland Wolff Werft von Belfast einer der damals weltweit führenden Werften war das Dock für die Aufnahme riesiger Transatlantikschiffe konzipiert, darunter die RMS Titanic und ihr Schwesterschiff, die RMS Olympic. Nach seiner Fertigstellung war es das größte und fortschrittlichste Dock seiner Art. Die Titanic wurde bekanntermaßen zur Ausrüstung und für letzte Handgriffe vor ihrer unglücklichen Jungfernfahrt im Jahr 1912, der das Dock den Titel "Geburtsort der Titanic" zu verdanken hat, ins Trockendock gebracht.

Obwohl es nicht mehr für den Schiffbau genutzt wird, hat das Dock als Symbol des reichen industriellen Erbes von Belfast Bestand. Seitdem ist es zu einem zentralen Merkmal des sanierten Titanic Quarter geworden, welches nun das maritime Erbe der Stadt feiert. Das nahe gelegene Titanic Belfast Museum erinnert an die Werft und die Geschichte der Titanic und das Dock dient heute als Teil der Maritimen Meile als beliebte Touristenattraktion.

Das Thompson Dry Dock bleibt ein Denkmal der Schiffbau-Ära und der Handwerkskunst von Belfast, die Harland Wolff zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Branche machte.

Vom Designer Henry Sykes und der Three's Theatre Company geschaffen, wurde die faszinierende Lichtshow von Conal Clapper und Alan Mooney produziert. Die von der preisgekrönten Komponistin Katie Richardson komponierte bezaubernde Musik der Show verstärkt das Sinneserlebnis zusätzlich.

"Es geht darum, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und deshalb haben wir zwei Möglichkeiten, die Show zu sehen über und unter Deck", so Creative Director Harry Sykes. "Sie können von oben mit Blick auf die Lichter auf das Dock schauen und die bezaubernde Klanglandschaft mit der Erzählung über Lautsprecher hören oder Sie können mit Kopfhörern tiefer in die Geschichte eintauchen, indem Sie 12 m (40 Fuß) unter dem Meeresspiegel in das Dock selbst hinabsteigen und durch die Lichter gehen, um im Rahmen eines völlig immersiven Erlebnisses Schatten zu werfen."

Gary Lightbody von The Lightbody Foundation ergänzte: "Shadowdock erzählt nicht nur die Geschichte des vergessenen Erbes von Belfast, sondern stellt auch Fragen dazu, wie es weitergeht. Es erfüllt uns mit Stolz, den lokalen Talenten, die hinter dieser Erfahrung stehen, eine Plattform zu bieten, und wer liebt nicht eine etwas andere Outdoor-Show vor einer atemberaubenden Kulisse?"

Das in Zusammenarbeit mit den Einwohnern, Arbeitern, Künstlern und Kulturorganisationen der Stadt geschaffene Kulturfest Belfast 2024 bietet ein ganzjähriges Programm kultureller Feierlichkeiten. Die Initiative soll die kreative Kapazität der Stadt stärken und ihr Verständnis von Identität und Beziehungen sowie ihren Platz in der Welt vertiefen.

Shadowdock wurde von Belfast 24 durch den Belfast City Council in Auftrag gegeben und fand mit Unterstützung von The National Lottery Heritage Fund, The Lightbody Foundation und Maritime Belfast Trust statt. Weitere Partner waren die Titanic Distillery, Catalyst und der Maritime Belfast Trust.

