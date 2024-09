In den vergangenen 14 Tagen stieg der Hang Seng Index um 22 Prozent. Auch den MSCI Emerging Markets ETF ziehen die starken China-Aktien nach oben. Doch ist es mittlerweile zu spät, um noch einzusteigen? Chinesische Aktien befinden sich in einer Rallye. "Chinas Regierung plant ein Volumen von mehr als 250 Mrd. EUR an Konjunkturhilfen. Zudem wurde der Mindestreservesatz um 0,50% auf 9,50% gesenkt. Der Wochenreposatz war von 1,70% auf 1,50% reduziert ...

