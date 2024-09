Mit der HFK1676 greift die Provinzial den Maklermarkt weiter an. Die neue Marke soll die traditionsreiche Versicherungsexpertise des Provinzial Konzerns mit der starken technologischen Basis des Digitalversicherers andsafe. Die neue Maklermarke des Provinzial Konzerns hört auf den Namen HFK1676. Der Konzern will damit seine Versicherungsexpertise und seinen etablierten Maklerservice mit der "innovativen technologischen Basis" des Digitalversicherers andsafe vereinen, so schreibt die Provinzial am ...

