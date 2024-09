Bad Wimpfen (ots) -Ein strahlend sauberes Bad zu bekommen ist ganz einfach: In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (10/2024) überzeugt der "W5 Bad-Reiniger Kraft & Glanz Ozeanfrische" von Lidl und geht mit dem Gesamturteil "Gut" (2,1) als Testsieger unter den Badreinigern hervor. Der Reiniger in der Sprühflasche erzielt gute Resultate gegen Kalk und Seifenreste, schont verschiedene Materialien und ist frei von Schadstoffen und somit sanft zur Umwelt. Mit einem Preis von nur 0,10 Euro pro 100 Milliliter zählt er zudem zu den günstigsten Produkten im Test.Auch in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (10/2024) schneiden Lidl-Eigenmarken hervorragend ab, sowohl mit sehr guten als auch mit guten Gesamtergebnissen. Im Food-Bereich liegen gleich vier Produkte vorn: Die "Crownfield Bio Haferflocken Zart" von Bioland erhalten das Testurteil "Sehr gut" und die "Crownfield Zarte Haferflocken" ein "Gut". Beide Produkte überzeugen die Tester durch ihre hochwertigen Inhaltsstoffe und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 0,85 Euro je 500 Gramm für die Bio-Haferflocken und 0,79 Euro je 500 Gramm für die klassischen gehören beide Produkte zu den günstigsten im Test.Die Säfte von Lidl werden von Ökotest ebenfalls als qualitativ hochwertig bewertet: Der "Solevita Bio Apfel Direktsaft naturtrüb, Bioland" erhält die Bestnote "Sehr gut", während der "Solevita Apfel Direktsaft naturtrüb" mit "Gut" bewertet wird. Auch hier heben die Testpersonen die sehr guten beziehungsweise guten Inhaltsstoffe hervor und loben den günstigen Preis von 1,35 Euro pro Liter für den Bio-Saft und 1,29 Euro pro Liter für das klassische Produkt.Darüber hinaus sticht im Near-Food-Bereich ein Lidl-Produkt in der aktuellen Ökotest-Ausgabe hervor: So erhält die "Cien Pflegecreme Soft" das Gesamturteil "Gut" und punktet mit sehr guten Inhaltsstoffen. Mit nur 0,92 Euro je 200 Milliliter zählt die Pflegecreme zu den günstigsten getesteten Produkten.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es - sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich - zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5874700