Während der DAX in dieser Woche neue Rekordhochs markiert hat, kommt die Rheinmetall-Aktie derzeit nicht ins Laufen. Die Konjunkturmaßnahmen in China, die den Markt derzeit antreiben, spielen für die Rüstungsbranche keine Rolle, weshalb die Aktien aktuell das Nachsehen haben. In Australien geht der Konzern derweil den nächsten Schritt.Bereits seit 2022 besteht dort eine Vereinbarung mit RGM Maintenance Townsville, um dort Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Nun geht man mit neuen ...

