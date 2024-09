Wien (www.fondscheck.de) - Schroders befördert Investmentchefin in den Vorstand - FondsnewsSchroders hat zwei neue Vorstandsmitglieder ernannt, so die Experten von "FONDS professionell". Meagen Burnett werde ab dem 1. Januar 2025 neue Finanzchefin (Chief Financial Officer). Sie trete die Nachfolge von Richard Oldfield an, der Anfang des Monats zum neuen Vorstandschef des britischen Fondshauses ernannt worden sei, wie dieses mitteile. Zudem werde Anlagechefin Johanna Kyrklund (Chief Investment Officer) ab kommendem Jahr auch im Vorstand der Gruppe sitzen. ...

