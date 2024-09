EZB - Mittelfristige Inflationserwartungen der Verbraucher leicht gesunken

Werbung







Die mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher in der Euro-Zone sind einer EZB-Umfrage zufolge leicht zurückgegangen.



In der Eurozone haben sich die Inflationserwartungen der Verbraucher im August verringert. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Verbraucher auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,7 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt vermeldete. Damit markiert das den niedrigsten Wert seit September 2021. Im Juli hatte die Inflationserwartung noch etwas höher bei 2,8 Prozent gelegen. Auch die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre haben sich ebenfalls leicht verringert. Nach dieser Betrachtung wird den Angaben zufolge mit einer Inflation von 2,3 Prozent gerechnet, nach 2,4 Prozent zuvor. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden dabei rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine essenzielle Rolle für die geldpolitischen Entscheidungen der EZB.















ZertifikateAwards 2024/2025 - Stimmen Sie und ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!



Am 14.November 2024 findet die Verleihung für die besten Zertifikate-Emittenten statt. Falls Sie mit dem Service und Informationsangebot von HSBC zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Stimme! Im Vorjahr beteiligten sich mehr als 12.500 Finanzinteressierte an der Abstimmung, die in diesem Jahr am 20. September startet und am 25. Oktober endet. Die Veranstalter verlosen unter allen Teilnehmern eine Reise nach Berlin, inklusive Frühstück und Gutschein für die Bar des Hotels. Unter folgendem Link können Sie bei den ZertifikateAwards für die HSBC abstimmen und mit etwas Glück auch eine Reise gewinnen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC