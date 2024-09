Beim beliebten Neobroker Scalable Capital gibt es ab jetzt eine neue Funktion, die insbesondere für Nutzer von Sparplänen einen Blick wert sein dürfte. Das verändert sich jetzt bei dem Anbieter und so wirkt sich dies auf das Angebot und das Ergebnis für Kunden aus. Immer wieder kommt es aktuell zu Updates und Verbesserungen. So führte etwas der Broker finanzen.net zero kürzlich für Kunden die Möglichkeit ein, ihre Dividenden zu reinvestieren. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...