Caresyntax, ein führendes Unternehmen im Bereich der chirurgischen Intelligenz und Automatisierung, wurde mit dem renommierten Deutschen KI-Preis 2024 ausgezeichnet. Die Preise wurden am Donnerstag, dem 26. September 2024, in Berlin von Volker Wissing, dem Bundesminister für Digitalisierung, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreicht.

Der Deutsche KI-Preis, gesponsert von Axel Springer/Bild, PWC und DHL, ist einer der größten KI-Preise in Europa und würdigt herausragende Leistungen bei der Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz in allen Branchen. Der "Applied AI" (User Award) zeichnet Unternehmen und Unternehmer für herausragende Leistungen bei der praktischen Anwendung von KI aus und wurde an Caresyntax verliehen.

Der Preis, der nun zum sechsten Mal verliehen wird, unterstreicht das Engagement Deutschlands für die Förderung von KI, die Beschleunigung des Wissenstransfers in die Industrie und die Förderung des ethischen Einsatzes von KI-Technologie. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: der Innovationspreis für Forschungseinrichtungen, der Anwenderpreis für Unternehmen der angewandten KI und der KI-Start-up-Preis für aufstrebende Unternehmen.

Die Auszeichnung wurde nach einer umfassenden Evaluierung der Systeme von Caresyntax in führenden Krankenhäusern in ganz Deutschland und der EU verliehen. Derzeit unterstützt die Plattform 30.000 chirurgische Fachkräfte in 3.000 Operationssälen weltweit und hilft bei mehr als 3 Millionen Operationen pro Jahr. Caresyntax reiht sich in eine beeindruckende Liste früherer Gewinner des Deutschen KI-Preises ein, darunter DeepL, Merantix AG, Aleph Alpha und Ada Health, und festigt damit seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der angewandten KI.

"Diese Anerkennung unterstreicht die entscheidende Rolle, die KI bei der Umgestaltung der chirurgischen Versorgung spielt", sagte Björn von Siemens, Mitbegründer von Caresyntax. "Unsere Plattform erfüllt den dringenden Bedarf an datengestützten Erkenntnissen im Operationssaal, wo selbst kleine Verbesserungen einen tiefgreifenden Einfluss auf die Patientensicherheit und die Effizienz des Krankenhauses haben können."

Die herstellerunabhängige Operationsplattform von Caresyntax nutzt KI, um riesige Datenmengen zu analysieren, die in modernen Operationssälen generiert werden, und integriert Video-, Audio-, Bild- und andere Geräteinformationen, um die Patientenergebnisse zu verbessern, die Effizienz von Operationen zu steigern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Durch eine bessere Entscheidungsfindung und Ressourcenzuweisung im OP hilft Caresyntax Krankenhäusern, klinische Verschwendung zu reduzieren, die Nutzung knapper chirurgischer Ressourcen zu erhöhen und die mit chirurgischen Eingriffen verbundenen Kosten deutlich zu senken.

"Der Deutsche KI-Preis bestätigt die Fortschritte, die wir bei unserer Mission, die Chirurgie intelligenter und sicherer zu machen, erzielt haben", sagte von Siemens. "Während wir unsere KI-Fähigkeiten weiter verfeinern, verbessern wir nicht nur einzelne Operationen wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der fortschrittliche Analytik und Automatisierung das gesamte chirurgische Ökosystem dramatisch verbessern können."

Über Caresyntax

Caresyntax hat es sich zur Aufgabe gemacht, Operationen intelligenter und sicherer zu machen, indem KI-gestützte Software, Geräte und klinische Dienstleistungen zusammengeführt werden, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Unsere herstellerunabhängige Plattform für Präzisionschirurgie verbessert die Patientenergebnisse, indem sie Chirurgen, Krankenhausverwaltungen und Medizintechnikunternehmen vor, während und nach einem Eingriff datengestützte Erkenntnisse liefert. Caresyntax hat seinen Hauptsitz in San Francisco, USA, und eine internationale Niederlassung in Berlin. Die Software wird weltweit in mehr als 3.000 Operationssälen eingesetzt und unterstützt OP-Teams bei mehr als drei Millionen Eingriffen pro Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter www.caresyntax.com

