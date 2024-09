Telekom-Chef Tim Höttges findet, alle sollten mehr arbeiten, Amazon-Chef Andy Jassy will mit einer umfassenden Präsenzpflicht die Kultur im Unternehmen stärken. Aber was braucht unsere Arbeitswelt wirklich, um in Krisenzeiten zu bestehen? Wir haben bei einer Expertin nachgefragt. Wer Innovation und engagierte Mitarbeitende will, muss dafür Selbstbestimmung und gute Beziehungen ermöglichen: Diesen Grundtenor vertritt Tina Ruseva, Präsidentin des Bundesverbandes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...