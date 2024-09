Geoquip Marine, ein Anbieter geotechnischer Dienstleistungen für den globalen Offshore-Energiesektor und Portfoliounternehmen von Njord Partners, freut sich, die Ernennung von Rune Olav Pedersen zum CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2025 bekannt zu geben.

Runes umfassende Branchenerfahrung deckt sich sehr eng mit der Expertise von Geoquip. Er war in den letzten 14 Jahren bei PGS tätig, einem in Oslo börsennotierten, voll integrierten Unternehmen für Meeresgeophysik, und leitete als CEO dessen erfolgreiche Wende und Fusion mit dem norwegischen Offshore-Energiedienstleistungsunternehmen TGS. Zuvor war er Partner in der Öl- und Energiepraxis von Arntzen de Besche und ist derzeit nicht geschäftsführender Direktor in den Vorständen von OKEA, dem norwegischen Ölproduzenten, und Seacrest Petroleo Ltd, dem brasilianischen Öl- und Gasproduzenten.

Rune wird am Hauptsitz von Geoquip in der Schweiz tätig sein und den scheidenden CEO Richard Turner ablösen, der eine Position in der Nähe seiner Familie in Großbritannien angenommen hat. Richard wird das Unternehmen bis zum Amtsantritt von Rune im Januar weiterhin als leitender Berater unterstützen.

Geoquip hat in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum erzielt und erwirtschaftet derzeit einen Rekordjahresumsatz von 125 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seine derzeitige Vermögensbasis strategisch einzusetzen und gleichzeitig in neue Vermögenswerte für weiteres Wachstum zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf dem florierenden Offshore-Windmarkt liegt. Zu den Investitionen von Geoquip gehören neue geotechnische Ausrüstung, Schiffe, Onshore-Labore und Talente. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Sektorexposition um neue Möglichkeiten in den Bereichen Öl und Gas, Unterwasserkabel, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) sowie wissenschaftliche Forschung.

Der Vorstand von Geoquip wird eng mit Rune und seinem Team zusammenarbeiten, um den ehrgeizigen Expansionsplan des Unternehmens in einer Zeit beispielloser Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens zu unterstützen. Der Umsatz von Geoquip wird sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdoppeln.

Rune Olav Pedersen, neuer CEO bei Geoquip Marine, kommentierte : "Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Zeit zu Geoquip zu kommen. Der erfolgreiche Turnaround des Unternehmens unter Njord Partners hat das Unternehmen als Marktführer im schnell wachsenden Offshore-Windmarkt positioniert und ein starkes Fundament für Wachstum geschaffen. Ich freue mich darauf, eng mit dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten, um den Erfolg von Geoquip in den kommenden Jahren voranzutreiben.

Arvid Trolle, Vorstandsmitglied bei Geoquip Marine und Mitbegründer von Njord Partners, fügte hinzu"Im Namen des Vorstands und des gesamten Geoquip-Teams möchte ich Rune bei Geoquip willkommen heißen. Wir danken Richard für seine erfolgreiche Führung des Unternehmens in den letzten zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben. Mit einer starken Finanzlage und spannenden Wachstumschancen sind wir nun unter der Führung von Rune gut aufgestellt, um unseren bereits starken Marktanteil auszubauen und unsere geschätzten Kunden weltweit weiterhin zu bedienen."

Über Geoquip Marine

Geoquip Marine ist auf geotechnische Untersuchungen vor der Küste und technische Lösungen spezialisiert und liefert zuverlässige Daten zur Unterstützung verschiedener Märkte, darunter Offshore-Erneuerbare, zivile Infrastruktur, Öl und Gas sowie wissenschaftliche Forschung. Das Unternehmen betreibt eine Flotte fortschrittlicher Schiffe und Bohrinseln, die für den Einsatz in anspruchsvollen Meeresumgebungen ausgerüstet sind. Geoquip Marine legt den Schwerpunkt auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und zeitnahe Datenlieferung und gewährleistet so eine erfolgreiche Projektdurchführung weltweit. Zu den umfassenden Dienstleistungen des Unternehmens gehören Dateninterpretation, Labortests und maßgeschneiderte Untersuchungen von küstennahen bis hin zu extrem tiefen Gewässern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.geoquip-marine.com

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240927665574/de/

Contacts:

Medienanfragen:

via Camarco

Jennifer Renwick

Letaba Rimell

njord@apcoworldwide.com