Wiesbaden (ots) -Auf Nachfrage bestätigen die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), dass vor Kurzem eine Falschmeldung hinsichtlich der angeblich geänderten Erstattungsmodalitäten bei ihnen in Umlauf gebracht wurde. Osteopathinnen und Osteopathen, die bspw. in den großen Berufsverbänden wie dem VOD Mitglied seien, werden natürlich weiterhin von den AOKs anerkannt.Eine kürzlich herausgegebene Meldung zu angeblich "neuerdings" geänderten Erstattungsmodalitäten mehrerer AOK-Krankenkassen sorgte für erhebliche Verunsicherung bei Patienten, Osteopathen und Studenten/Schülern. Namentlich erwähnt wurden die AOK Bremen/Bremerhaven, die AOK Hessen, die AOK Niedersachsen, die AOK Nordost und die AOK Nordwest, die AOK Plus, die AOK Rheinland/Hamburg sowie die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.Alle genannten AOK haben jedoch auf Nachfrage dieser Darstellung widersprochen. Dabei stellen die Kassen unisono klar, dass sich an ihren Erstattungsformalitäten nichts geändert habe. Anderslautende Darstellungen wurden als missverständlich und falsch bezeichnet.Somit sind beispielsweise Mitglieder des Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD e.V.) sowie des Bundesverbands Osteopathie e.V. - BVO selbstverständlich auch weiterhin von den genannten AOK anerkannt. Beide Verbände begrüßen die schnelle Klarstellung durch die Kassen.Gut zu wissen:Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.Hintergrund:Als erster und mit bundesweit mehr als 6.500 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2,5 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.Weitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Wilhelmstraße 4265183 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.de