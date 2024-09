Hamburg (ots) -Die Bauer Media Group investiert in digitale Zukunft ihrer beiden Kerngeschäftsfelder Publishing und Audio. Business Presidents Jan Wachtel und Vivian Mohr rücken in das Executive Board auf.Die Bauer Media Group macht den nächsten Schritt in ihrem vor zwei Jahren begonnenen Transformationsprozess. Das Unternehmen schärft seine Strategie und damit auch die Führungsstrukturen. Zum 150. Firmenjubiläum (2025) konzentriert sich die Bauer Media Group auf ihre Stärken im Kerngeschäft und stellt die Weichen für langfristigen Erfolg in der digitalen Medienwelt.Die Bauer Media Group steht wie kaum ein anderes Unternehmen für die professionelle und effiziente Produktion kommerzieller Medienangebote, die Millionen von Menschen in ganz Europa begeistern und Werbekunden Umfelder mit großer Reichweite bieten. Auf diese Kompetenzen wird das international erfolgreiche Medienhaus künftig mit vollem Fokus setzen. Die Aktivitäten in den Kerngeschäftsfeldern Publishing und Audio sollen ergänzt werden durch zielgerichtete und wertsteigernde Zukäufe in verwandten Bereichen.Um den Geschäftsfeldern mehr Mitsprache und Verantwortung zu übertragen und damit die angestrebte Fokussierung der Strategie konsequent umzusetzen, stellt das Unternehmen jetzt das Executive Board neu auf. Zum 1. Oktober 2024 werden neben Yvonne Bauer als Chair of the Board und Gerald Mai, Group CLO & Operations, die Business Presidents Jan Wachtel, Publishing, und Vivian Mohr, Audio, als Mitglieder in das Executive Board berufen.Jan Wachtel ist seit Januar 2023 bei der Bauer Media Group und verfügt über umfassende Erfahrungen in der Medien- und Verlagsbranche aus verschiedenen Führungspositionen bei BILD, Funke Mediengruppe und der RTL Group. Vivian Mohr wurde im September 2023 zum President Audio ernannt. Er kam im Februar 2022 als CFO und COO des OCP-Geschäfts zu der Bauer Media Group und bringt mehr als zehn Jahre praktische Erfahrung in der Führung von Organisationen in komplexen Situationen und in der Förderung von Transformationsprozessen mit.Komplettiert wird das neu aufgestellte Executive Board durch die Position des Group CFO, für deren Besetzung die Suche gerade begonnen hat."Mit der fokussierten Konzernstrategie macht die Bauer Media Group einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg der kontinuierlichen Transformation", erklärt Yvonne Bauer. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der Konzentration auf unsere Stärken im Mediengeschäft die richtigen Weichen stellen, um unser Unternehmen zukunftsorientiert auszurichten und die Basis für nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass Jan Wachtel und Vivian Mohr unser Executive Board ergänzen. Sie haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie klare Vorstellungen haben, wie sie ihre Geschäftsbereiche zukunftssicher aufstellen können, und sind gleichzeitig starke und loyale Teamplayer. Genau das brauchen wir jetzt. Ich bin stolz darauf, die Bauer Media Group als Familienunternehmen in der fünften Generation führen zu dürfen und dafür zu sorgen, dass wir auch die Medienindustrie der nächsten Jahrzehnte mitgestalten."Paul Keenan, der bereits im April dieses Jahres bekanntgegeben hatte, dass er zu Ende September 2024 von seiner Rolle als COO zurücktreten wolle, wird weiterhin als Berater für die Bauer Media Group tätig sein. "Paul war maßgeblich an der Umgestaltung unseres Unternehmens und dem anhaltenden Erfolg beteiligt. Seine Vision und sein Ehrgeiz, unser Radiogeschäft zu erweitern, haben Bauer Media für immer verändert. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit", kommentiert Yvonne Bauer. Die Rolle des COO wird es mit der Neuaufstellung des Executive Board nicht mehr geben.Publishing und Audio im FokusIm Bereich Publishing strebt die Bauer Media Group an, Prozesse zu optimieren und Synergien zu nutzen, um den Lebenszyklus ihrer gedruckten Zeitschriften bestmöglich zu verlängern. Gleichzeitig soll dem marktbedingt rückläufigen Printgeschäft konsequent durch einen deutlichen Ausbau der Digitalaktivitäten begegnet werden. Auch im Audiobereich wird die Bauer Media Group stark in die Digitalisierung sowie in Wachstumsmärkte investieren und gleichzeitig insbesondere im traditionellen Broadcasting-Geschäft schlanke Organisationsstrukturen umsetzen. Im Rahmen der M&A-Strategie sollen strategische Opportunitäten in den Bereichen Publishing und Audio sowie verwandten Mediengeschäften genutzt werden, um das Unternehmen zukunftssicher, risikodiversifiziert und digital aufzustellen.Die Bauer Media Group hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gewandelt, um die Veränderungen der Medienlandschaft mitzugestalten. Yvonne Bauer: "Als Unternehmer haben wir einiges ausprobiert und neue Bereiche erschlossen. Wir wissen heute sehr genau, was wir gut können. Kommerzielle Massenmedien sind unsere DNA, im professionellen Managen und Weiterentwickeln ausgereifter Geschäftsfelder sind wir exzellent." Gleichzeitig hat das Unternehmen die Bereiche identifiziert, in denen es sich langfristig nicht als besten Eigentümer sieht. 