The Platform Group erhöht die Prognose für das laufende Jahr weiter. Hintergründe seien unter anderem die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 sowie die bisherigen Akquisitionen im laufenden Jahr, so das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag. The Platform Group erwartet für das Jahr 2024 nun einen Umsatz zwischen 500 und 520 ...

