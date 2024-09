Leipzig (ots) -Im neuen Tatort aus Dresden "Unter Feuer" ermitteln wieder Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach).Der Film wird am 3. November 2024, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt und steht ab sofort für Rezensionszwecke im ARD-Vorführraum (https://presse.daserste.de/index~login.html) zur Verfügung.Das Mediendossier befindet sich hier (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/index.html)Zum Inhalt:Bei einer Verkehrskontrolle an einer entlegenen Landstraße fallen am helllichten Tag Schüsse: Ein Polizist stirbt, ein zweiter wird schwer verletzt. Doch was zunächst wie eine Affekttat scheint, zieht schon bald eine Spur ins Innerste einer Polizeiwache.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5874775