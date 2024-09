DJ WOCHENVORSCHAU/30. September bis 6. Oktober (40. KW)

=== M O N T A G, 30. September 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September 07:00 LU/Adler Group SA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 09:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Q&A bei "Bits & Pretzels", Startup- und Gründerkonferenz, München 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Spatenstich für Kontinentaleuropas größte Geothermieanlage *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 10.00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede anlässlich seines Besuchs eines Tochterunternehmens der MAN Energy Solution zur Eröffnung eines Giga-Hubs für Elektrolyse Stacks, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt", München *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und anschließende Gesprächsrunde "Jobturbo" mit Arbeitsminister Heil und BA-Vorstandsvorsitzender Nahles, Berlin D I E N S T A G, 1. Oktober 2024 *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Videobotschaft für "Conference on Markets and Intermediaries" *** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von Bank of Canada, EZB und New York Fed (17:30 Keynote EZB-Direktorin Schnabel) 09:15 DE/ESMT Berlin Global Dialogue, Berlin 09:30 DE/Nationaler Normenkontrollrat, Pk Jahresbericht zum Bürokratieabbau, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 DE/Traton SE, Capital Markets Day *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September 10:00 DE/Bitkom, Pk zum Thema "Wo steht die deutsche Wirtschaft beim Datenschutz?" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Eröffnung des Quantenrechenzentrums von IBM in Ehningen bei Stuttgart *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am 75järigen Arbeitsjubiläum von Prof. Würth bei dem Unternehmen Würth, Künzelsau *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/Bauausgaben August *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts), August *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an ESMT Berlin Global Dialogue, Berlin - HK,CN, KR/Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea M I T T W O C H, 2. Oktober 2024 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q *** 09:00 DE/Gea Group AG, Kapitalmarkttag 09:00 DE/ESMT Berlin Global Dialogue, Berlin *** 09:15 LV/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von SUERF und lettischer Zentralbank (9:30 Panel-Teilnahme, 11:30 Leitung Panel durch EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) 09:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme und Interview anlässlich der Verleihung des Deutschen Schulpreises, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung eines Panels bei Konferenz von Bank of Canada, EZB und New York Fed 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Staatspräsident Macron, Treffen zu einem Gespräch, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Reden auf dem BGA-Unternehmertag 2024, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September 14:50 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch, Schwerin *** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Walter-Eucken-Vorlesung an der Universität Freiburg - CN /Börsenfeiertag China D O N N E R S T A G, 3. Oktober 2024 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Festrede auf dem Festakt zum Tag der deutschen Einheit, Schwerin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September - DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Erster Handelstag - CN,KR/Börsenfeiertag China, Südkorea F R E I T A G, 4. Oktober 2024 *** 08:00 DE/Kassenstatistik der öffentlichen Haushalte *** 08:15 LT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Finanzmarktkonferenz der litauischen Zentralbank *** 08:45 FR/Industrieproduktion August *** 12:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Feier von Radio Intereconomia *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September *** 15:10 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Veranstaltung des Sustainable Finance Lab - CN/Börsenfeiertag China ===

