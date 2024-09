Friedrichsdorf (ots) -Das Thema Mobilität befindet sich im Wandel und wird in Zukunft noch einmal deutlich an Relevanz gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass sich Unternehmen in diesem Bereich bestmöglich aufstellen, um ihn zukunfts- und rechtssicher zu gestalten und mögliche Einsparpotenziale effizient zu nutzen. Mit der Alexander Schuh GmbH hat es sich der Mobilitätsexperte Alexander Schuh zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei mit ganzheitlichen Mobilitätskonzepten sowie Beratung und Management ihres Fuhrparks zu unterstützen. In diesem Artikel verrät er, wie weitreichend sein Dienstleistungsangebot ist, warum ein lückenloser Prozess so wichtig ist und welche enormen Einsparungen seine Kunden durch die Zusammenarbeit erwarten können.Für den Erfolg eines Unternehmens sind in der Regel verschiedene Unternehmensbereiche verantwortlich - der Fuhrpark ist einer davon. Dennoch spielen die Flotte von Dienstwagen und -rädern sowie die Reisekosten oft nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl große Budgets und Werte in diesem Bereich stecken, nimmt sich dem Flottenmanagement in vielen Fällen niemand intensiv an. "Tatsächlich ist es ein gravierender Fehler, den eigenen Fuhrpark außer Acht zu lassen", warnt Alexander Schuh von der Alexander Schuh GmbH. "Denn neben großen Einsparpotenzialen in allen Bereichen der Mobilität ist auch die rechtliche Absicherung für den langfristigen unternehmerischen Erfolg entscheidend. Wir sehen es zum Beispiel immer wieder, dass die Vorgaben im Sinne der Halterhaftung bei den Dienstwagen nur lückenhaft umgesetzt werden und die Unternehmen es auch oft nicht wissen - im Schadenfall können so schnell große Summen zusammenkommen, bis hin zu Freiheitsstrafen.""Getreu unserem Motto 'Don't own a fleet, own a mobility concept' helfen wir Unternehmen dabei, weg vom Fuhrpark und hin zur ganzheitlichen Mobilitätsbetrachtung zu kommen und sich dadurch große Vorteile zu verschaffen", fährt der Unternehmer fort. Mit jahrelanger Erfahrung, innovativen Konzepten und einem Team aus erfahrenen Spezialisten bietet Alexander Schuh Unternehmen mit einem Fuhrpark ab 100 Fahrzeugen eine professionelle Beratung und das effiziente Management ihres Fuhrparks an. Dabei entwickelt das Team von "Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten" unabhängige und ganzheitliche Mobilitätskonzepte für Kunden auf der ganzen Welt, die von Fuhrparklösungen über Mitarbeiterbenefits bis hin zur Einhaltung geltender Nachhaltigkeitsrichtlinien das komplette Dienstleistungspaket enthalten. Aufgrund seiner tiefgreifenden Expertise ist Alexander Schuh zudem als Berater und Speaker weltweit, zuletzt auf der Fleet APAC im Asien-Pazifik-Raum.Alexander Schuh - Die MobilitätsexpertenDas Dienstleistungsangebot der Alexander Schuh GmbH ist weitreichend: Vom Leasing über die Versicherung, das Schadenmanagement und Rückgabeprozesse bis hin zur Händlersuche und dem Fahrzeugkauf stehen die Mobilitätsexperten ihren Kunden mit individuellen Lösungsvorschlägen zur Seite. Auch die Formulierung der Dienstwagenrichtlinien wird von den Experten übernommen - dazu arbeiten sie mit einem Anwalt beziehungsweise einer Korrespondenzkanzlei zusammen. "Wir schauen uns im Unternehmen alles an, was im weitesten Sinne mit betrieblicher Mobilität zu tun hat und entwickeln anschließend gemeinsam mit dem Kunden eine ganzheitliche Strategie", verrät Alexander Schuh. "Durch die Optimierung des Fuhrparks, der Diensträder oder des Mobilitätsbudgets können wir in der Regel Einsparungen in Höhe von 10 bis 35 Prozent realisieren."Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit mit der Alexander Schuh GmbH die rechtliche Absicherung ihrer Kunden sicher: Durch das Schließen von Rechtslücken in den Bereichen Dienstwagen, Dienstrad und Arbeitssicherheit wird der Kunde weitestgehend aus der Haftung genommen und das Risiko teurer Schäden oder Regressansprüchen durch den Versicherer oder durch Dritte minimiert. "Gut ausgebildete Flottenmanager wissen, dass regelmäßige Führerscheinkontrollen und jährliche Unterweisungen zu ihrer Pflicht gehören", erklärt Alexander Schuh. "Darüber hinaus gibt es aber noch diverse kleine Fallstricke, die bezüglich einer möglichen Haftung zum Tragen kommen. Greifen die Versicherungsbedingungen im Schadenfall nicht, kann es das Unternehmen schnell seine Existenz kosten."Mit Erfahrung, Expertise und Leidenschaft zu großartigen KundenergebnissenZudem setzen die Mobilitätsexperten in weiteren Bereichen große Einsparpotenziale frei: So erzielen sie beispielsweise nur durch das Optimieren bestehender Leasingkonditionen Ermäßigungen von bis zu 50 Euro und teilweise mehr pro Auto und Monat. Einsparungen lassen sich darüber hinaus nicht nur durch die Optimierung der Ausschreibungsprozesse für Mietwagen und die Nutzung des richtigen Air Travel Partners erzielen, sondern auch im Bereich des Reisemanagements - so unterstützen Alexander Schuh und sein Team ihre Kunden dabei, die Kosten in diesem Bereich steuerlich noch effizienter absetzen zu können. Der große Vorteil: Im Gegensatz zu Flottenservices, die von Leasinggesellschaften angeboten werden, arbeitet die Alexander Schuh GmbH unabhängig und stellt die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Fokus. Mit einem Team aus Spezialisten für verschiedene Fachbereiche, umfassendem Zielgruppenverständnis und regelmäßigen Fortbildungen holt Alexander Schuh stets das Optimum für seine Kunden heraus.Die Expertise Alexander Schuhs beruht dabei auf mehreren Bausteinen: So gründete der Diplomkaufmann bereits nach dem Abschluss seines MBA im Strategischen Management mehrere Unternehmen. Nicht zuletzt aufgrund seiner Affinität zu Autos war eines davon eine Autovermietung, mit der er das Ziel verfolgte, die Mobilitätskosten von Privatpersonen zu optimieren. Im Laufe der Jahre absolvierte Alexander Schuh diverse Weiterbildungen und eignete sich eine beachtliche Expertise im Fuhrparkmanagement an, sodass er schließlich in der Beratung von Unternehmen mit großen Fuhrparks und als Interimsmanager bei Großkonzernen einen großen Erfahrungsschatz aufbauen konnte. Mit der Gründung der Alexander Schuh GmbH hat der Mobilitätsexperte sich schließlich auf Fuhrpark-Beratung und -Management für Unternehmen spezialisiert. "Unser oberstes Ziel ist es, dass unsere Kunden in allen Belangen rund um die Mobilität größtmögliche Sicherheit genießen können. Weil die meisten Unternehmen wachsen, liegt unser Fokus dabei von Anfang an auf der Skalierbarkeit ihres Fuhrparks", fasst Alexander Schuh zusammen.Sie wollen von ganzheitlichen Mobilitätskonzepten mit massiven Einsparpotenzialen und lückenlosen, rechtlich abgesicherten Prozessen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Mobilitätsexperten von der Alexander Schuh GmbH (https://alexander-schuh.com/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:Alexander Schuh GmbHVertreten durch: Alexander SchuhE-Mail: info@alexander-schuh.comWebsite: https://alexander-schuh.com/Original-Content von: Alexander Schuh GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176521/5874799