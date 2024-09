EQS-Media / 27.09.2024 / 16:33 CET/CEST

Potsdam, 27.09.2024 - LEEF meldet fast 50% Verkauf der aktuellen Anleihe



Seit fast einem Jahr ist die Anleihe der LEEF Blattwerk GmbH im Markt, die Ausgabe von Anteilen läuft noch etwas mehr als ein Monat.



Als eher untypischer Emittent ist die LEEF mit seinem nur 16-köpfigen Team eine Ausnahme im Bereich der Bonds. Mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, dass sich über die gesamte Lieferkette erstreckt und in der vollständigen Kompensation des unvermeidlichen CO2-Fußabdrucks abschließt realisiert LEEF bereits heute ein Nachhaltigkeitsniveau, das seinesgleichen sucht. Das Geschäftsmodell, aus dem heraus Einweg- und Mehrwegprodukte aus Palmenblättern designt, hergestellt und global vertrieben werden, wird von LEEF über den ganzen Produktlebenszyklus gemanagt.



Viele Investoren sind diesem Konzept zwischenzeitlich gefolgt. Neben einem achtköpfigen, vornehmlich privaten Gesellschafterkreis, der ILB und der MBG im Finanzierungsumfeld, einer Econeers-Nachrang-Kampagne, einer impactorientierten Hausbank GLS, wird seit 2023 die erste Unternehmensanleihe als vorläufigem Abschluss des Kapitalmixes angeboten. Der Platzierungsstand beträgt mit heutigem Tage 2.239.000 €.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte an und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000. LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, nutzt mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



Für Presseanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



LEEF Blattwerk GmbH | Frau Tanja Licht | +49 331 2361780

https://www.leef.bio





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



27.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com